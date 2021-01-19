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Паста карбонара: рецепт від Євгена Гребеника

19.01.2021

Карбонара ― один з найгеніальніших і однозначно найпопулярніших рецептів пасти у світі. Її дуже просто і легко приготувати, продукти для неї доступні, і ви зможете їх знайти в будь-якому супермаркеті. Карбонара має багато варіантів приготування: з вершками, беконом або панчетою, з сиром пармезан або пекоріно. Сьогодні своїм домашнім рецептом цієї популярної страви поділився переможець проєкту «МастерШеф. Професіонали»-2 Євген Гребеник.

Інгредієнти (на 4 порції):

  • Спагеті ― 320 г
  • Сіль кам’яна для відварювання спагеті
  • Бекон або грудинка свиняча в/к ― 160 г
  • Жовтки ― 8 шт.
  • Вершки 30% ― 400 г
  • Сир пармезан або будь-який витриманий сир ― 150 г
  • Щіпка мускатного горіха
  • Чорний перець горошком

Спосіб приготування:

  1. Воду доводимо до кипіння, додаємо сіль і відварюємо спагеті 8 хвилин.
  2. Паралельно на сковорідці обсмажуємо бекон до румяноі̆ скоринки, наприкінці обсмажування приправляємо меленим чорним перцем.
  3. Для соусу з’єднуємо в мисці жовтки курячих яєць (4 шт.), вершки і тертий сир. Суміш ретельно перемішуємо і заправляємо мускатним горіхом.
  4. Відварені спагеті додаємо на сковорідку з обсмаженим беконом, вводимо соус і інтенсивно вимішуємо до загустіння соусу.
  5.  Викладаємо готову пасту в тарілки, зверху за бажання гарніруємо жовтком і посипаємо тертим сиром.

Смачного!

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