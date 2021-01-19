Львівські пампухи: рецепт випічки на Водохреще від Валентина Брайчука

У багатьох регіонах України є традиція на свята готувати пишні пампухи. Готують їх усього-на-всього двічі на рік: на Різдво та на Водохреще. Учасник «МастерШеф. Професіонали»-2 Валентин Брайчук поділився власним рецептом пишних та смачних пампухів! Детальніше — далі в матеріалі!

Інгредієнти:

молоко — 1 л;

дріжджі — 1 пачка;

яйця — 8 шт.;

цукор — 50 г;

масло — 100 г;

олія — 50 г;

борошно — 2―2,5 кг.

Спосіб приготування:

У теплому молоці розчинити дріжджі, додати цукор. Залишити на 15 хвилин у теплому місці. Додати решту інгредієнтів і замісити тісто, щоб не прилипало до рук. Накрити серветкою і залишити в теплому місці на 1 годину. Зробити обминку, залишити ще на 30 хвилин. Розкачати готове тісто товщиною 0.5―1 см, вирізати кружки діаметром 5 см, всередину покласти улюблену начинку, закрити тісто, сформувати кульку. Залишити кульки в теплому місці на 30 хвилин, щоб підійшли. Смажити у фритюрі за температури 130―140°C з обох боків. Викласти на паперові серветки, просушити від залишку олії. Дати остигнути, посипати цукровою пудрою.

Смачного!

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