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Паштет з курячої печінки: рецепт від Володимира Ярославського

13.01.2021

Паштет ідеальна закуска. Своїм рецептом простого, але дуже смачного паштету з курячої печінки поділився суддя  «МастерШеф»-10 Володимир Ярославський. Покроковий рецепт паштету читайте в матеріалі.

Паштет из куриной печени

Інгредієнти:

  • почищена печінка 500 г
  • цибуля ріпчаста 300 г
  • морква 270 г
  • стебло селери 75 г
  • олія для смаження 40 г
  • мед 30 г
  • сіль, чорний і духмяний перець, чебрець
  • вершкове масло 200 г

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Приготування:

  1. Овочі ріжемо довільно, приблизно кубиками 1.5 на 1.5 см (мірпуа називається).
  2. Розігріваємо сковороду з товстим дном, наливаємо олію для смаження і обсмажуємо на ньому спочатку моркву, поки не стане рум’яною, потім додаємо цибулю і також обсмажуємо її до рум’яності часто помішувати не потрібно.
  3. Наприкінці смаження додаємо селеру і вже потім тільки печінку (її не потрібно різати взагалі).
  4. Знову обсмажуємо до рум’яності, солимо і перчимо, накриваємо кришкою.
  5. На хвилин 10 загасити вогонь і помішувати.
  6. Потім потрібно позбутися зайвого соку. Відкриваємо кришку і на повільному вогні дотушковуємо ще 57 хвилин.
  7. Залишаємо, охолоджуємо і, поки тепле, можна додати мед.
  8. Перекручуємо тричі на м’ясорубці з дрібною сіткою, вже з додаванням нарізаного вершкового масла! Це робиться для дуже хрестової текстури.

Паштет не важкий, ніжний і шовковистий в текстурі! За бажання ви можете додавати трохи коньяку під час приготування або різні трави!

Смачного!

Джерело: Instagram yaroslavskyi_vova

 

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