Вареники заварні на вишневому соку: рецепт від Володимира Ярославського

Дати йому трохи охолонути і домісити ще 75 г борошна (тісто може взяти трохи більше).

Далі на сковороді нагріти шматочок вершкового масла з цукром і вишнями. Помістити туди готові вареники прямо з каструлі, разом з ними потрапить трішки води, довести до кипіння і подавати до столу.