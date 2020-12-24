В Англії пудинги готують на новорічні та різдвяні свята і воліють ці традиційні ситні ласощі подавати по-домашньому, без особливої вишуканості. Як же приготувати цю смачну страву? Покроковий рецепт приготування англійського пудингу від судді «МастерШеф» Володимира Ярославського читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

Приготування:

За день до готування помістити бренді, портвейн, сухофрукти і спеції у велику миску і залишити на ніч.

У день готування змішайте цукор і масло у великій мисці, потім додайте яйця і добре перемішайте до білого кольору.

Окремо змішайте борошно, какао-порошок і шоколад.

Після того, як сухі інгредієнти добре перемішані, в суміш з маслом додати темного пива, апельсиновий сік, цедру і вимочені фрукти, перемішуємо акуратно, додаємо сухі інгредієнти і замішуємо тісто.

Змастіть вершковим маслом форму для пудингу і посипте трохи борошном.

Вилийте суміш для торта у ємність і покладіть зверху змащений маслом, вирізаний з пергаменту круг, як кришку, і дуже щільно закрийте фольгою. Можна навіть закріпити чимось фольгу.

Помістіть пудинг в пароварку, над киплячою водою, і готуйте на пару протягом 2 годин, не забуваючи доливати воду в пароварку.

Коли пудинг приготований, вийміть його з пароварки і залиште остигати на ніч у формі з фольгою.

Зберігайте пудинг в холодному темному місці. Раз на тиждень збризкуйте його бренді, акуратно відкривши фольгу і пергамент.

Щоб подати пудинг, просто розігрійте його на пару протягом 60 хвилин.