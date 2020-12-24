Англійський пудинг: рецепт від Володимира Ярославського
24.12.2020
В Англії пудинги готують на новорічні та різдвяні свята і воліють ці традиційні ситні ласощі подавати по-домашньому, без особливої вишуканості. Як же приготувати цю смачну страву? Покроковий рецепт приготування англійського пудингу від судді «МастерШеф» Володимира Ярославського читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- курага – 50 г
- інжир – 100 г
- фініки – 100 г
- бренді – 25 мл
- портвейн – 25 мл
- мелена кориця – 0.5 ч. л.
- мелений кардамон – 0.5 ч. л.
- мелений мускатний горіх – 0.5 ч. л.
- вершкове масло (м’яке) – 75 г
- яйця – 2 шт.
- цукор – 100 г
- звичайне борошно – 200 г
- какао-порошок – 25 г
- подрібнений темний шоколад 70% – 50 г
- подрібнений білий шоколад – 50 г
- темне пиво – 250 мл
- апельсин – 1 шт.
Приготування:
- За день до готування помістити бренді, портвейн, сухофрукти і спеції у велику миску і залишити на ніч.
- У день готування змішайте цукор і масло у великій мисці, потім додайте яйця і добре перемішайте до білого кольору.
- Окремо змішайте борошно, какао-порошок і шоколад.
- Після того, як сухі інгредієнти добре перемішані, в суміш з маслом додати темного пива, апельсиновий сік, цедру і вимочені фрукти, перемішуємо акуратно, додаємо сухі інгредієнти і замішуємо тісто.
- Змастіть вершковим маслом форму для пудингу і посипте трохи борошном.
- Вилийте суміш для торта у ємність і покладіть зверху змащений маслом, вирізаний з пергаменту круг, як кришку, і дуже щільно закрийте фольгою. Можна навіть закріпити чимось фольгу.
- Помістіть пудинг в пароварку, над киплячою водою, і готуйте на пару протягом 2 годин, не забуваючи доливати воду в пароварку.
- Коли пудинг приготований, вийміть його з пароварки і залиште остигати на ніч у формі з фольгою.
- Зберігайте пудинг в холодному темному місці. Раз на тиждень збризкуйте його бренді, акуратно відкривши фольгу і пергамент.
- Щоб подати пудинг, просто розігрійте його на пару протягом 60 хвилин.
- Сервіруйте зі збитими вершками або морозивом. Можна обливати бренді або коньяком і підпалювати. А можна подавати навіть холодним із заварним кремом!
Смачного!
Джерело: фото взято з Instagram yaroslavskyi_vova
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