Панакота на йогурті з пряженого молока: рецепт від Ольги Мартиновської
25.11.2020
Якщо перед новорічними святами ви вирішили схуднути або менше вживати солодкого ― цей рецепт для вас! Panna cotta ― неймовірно легкий та смачний десерт, який змусить вас відмовитися від шкідливих магазинних ласощів і приготувати корисний смаколик для всієї родини! Рецептом найсмачнішої панакоти поділилася суддя «МастерШеф»-10 Ольга Мартиновська. Покроковий рецепт приготування панакоти від Ольги Мартиновської читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- молоко ― 250 мл
- йогурт з пряженого молока 4% ― 500 г
- желатин листковий ― 5 г (3 листочки)
- цукор за бажанням ― 30 г
- інжирний персик чи інші фрукти або ягоди ― за смаком
- мигдалеві пелюстки
- мед
- м’ята чи базилік
Спосіб приготування:
- Нагріваємо молоко до 80 °C, додаємо желатин (попередньо замочений у холодній воді) і цукор.
- Добре перемішуємо, проціджуємо.
- Поєднуємо з йогуртом, перемішуємо до однорідності.
- Розливаємо у формочки і годинку-дві охолоджуємо.
- Перед подачею прикрашаємо нарізаними фруктами, ягодами, мигдалем, медом, м’ятою.
Смачного!
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