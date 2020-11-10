Розігріваємо сковороду з товстим дном, наливаємо олію для смаження і обсмажуємо на ньому спочатку моркву, поки не стане рум’яною, потім додаємо цибулю і також обсмажуємо її до рум’яності

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часто помішувати не потрібно.