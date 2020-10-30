Чизкейк «Нью-Йорк»: рецепт від Тетяни Литвинової
30.10.2020
Екс-суддя «МастерШеф» Тетяна Литвинова розповіла, як готувати ідеальний чизкейк «Нью-Йорк». Також Тетяна запропонувала оригінально прикрасити десерт свіжою лохиною та кандурином — кондитерським золотом.
Інгредієнти:
- крем чіз (або сир 9-15%) — 900 г
- цукор — 200 г
- яйця — 5 шт.
- борошно — 3 ст. л.
- жирні вершки для збивання — 100 мл
- лимонна цедра — 1 ст. л.
- ванілін — 1 пакетик
- галетне печиво (типу «Марія») — 280 г
- цукор — 50 г
- масло вершкове — 110 г
Інгредієнти для начинки:
- сметана — 240 мл
- цукор — 3 ст. л.
- ванілін — 1/2 пакетика
Спосіб приготування:
- У чаші блендера подрібніть печиво, додайте цукор та розтоплене вершкове масло.
- Викладіть отриману масу в форму діаметром 23-24 см, застелену пергаментом, і розрівняйте. Поставте в холодильник на 30 хвилин.
- Якщо у вас крем чіз, то з’єднайте його за допомогою міксера з цукром і борошном, перемішуючи не більше двох хвилин. Якщо сир — використовуйте для цього фудпроцессор або блендер з чашею, поки не отримаєте однорідну масу без грудочок.
- Потім в отриману масу, продовжуючи перемішувати, додайте яйця по одному. Перемішуйте не більше 30 секунд. Потім додайте окремо збиті вершки і ваніль із цедрою. З’єднайте лопаткою до однорідності.
- Дістаньте нижній корж з холодильника і вилийте сирну масу зверху. Злегка постукайте формою по поверхні столу вгору-вниз, але не з боку в бік.
- Поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин, потім зменшіть температуру до 120 градусів та випікайте ще 60-90 хвилин.
- Сметану, цукор і ваніль з’єднайте і вилийте на приготований гарячий чізкейк. Поставте в духовку ще на 15 хвилин.
- Після того як дістанете з духовки, проведіть тильною стороною ножа між формою і чизкейком, доходячи до дна форми. Таким чином після охолодження він не потріскається по краях, а збереже ідеальну форму зверху.
- Прикрасьте чизкейк свіжою лохиною та присипте цукровою пудрою і кандурином (кондитерським золотом), а в нижній шар додайте хрусткі шоколадні кульки з рисового борошна.
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