Тосканський томатний крем-суп: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Сезон томатів ще в розпалі, тому саме цей суп стане вашим фаворитом, адже він такий легкий. Особливо, коли це суп від судді шоу «МастерШеф» Ектора Хіменеса-Браво! Рецепт смачного та легкого тосканського томатного крем-супу ― далі в матеріалі!

Інгредієнти:

бекон ― 120 г

болгарський перець ― 70 г

цибуля ― 70 г

часник ― 2 зубки

бульйон (овочевий або курячий) ― 250 мл

томати (червоні та жовті) ― 300 г

томати пілаті ― 1 банка

сіль і перець ― за смаком

орегано ― 1/2 ч. л.

розмарин ― 1/2 ч. л.

крутони ― для прикраси

соус песто ― 1/2 ч. л. на порцію

кедрові горішки

Спосіб приготування:

Обсмажуємо бекон на великій пательні. Додаємо до бекону нарізаний перець, цибулю, часник і все це смажимо. Вливаємо в цю ж пательню бульон, додаємо подрібнені томати. Тушкуємо 20 хвилин. Додаємо пілаті та спеції. Тушкуємо на повільному вогні ще 7 хвилин. Подрібнюємо все блендером. Розливаємо по порціях. Прикрашаємо кедровими горішками, песто і крутонами.

Смачного!

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