Домашня паста: рецепт від Ольги Мартиновської

Що ж готувати дітям на вечерю? З цим питанням щодня стикається суддя шоу «МастерШеф» Ольга Мартиновська. За її словами, донька Віруня просто обожнює домашню пасту! Але як правильно та смачно приготувати спагеті для дітей? Читайте просто зараз!

Інгредієнти:

пшеничне борошно ― 1 кг

холодна вода ― 1 ст. л.

яйце ― 1 шт.

яєчні жовтки ― 28 шт. (їх ми додаємо доти, доки загальна вага всіх інгредієнтів досягне 1600 г)

Спосіб приготування:

Вкрай важливий момент — поєднати всі інгредієнти і почати змішувати на високих оборотах у кухонній машині! Не треба додавати ані солі, ані оливкової олії… Розкачувати потрібно тоненько, нарізати тісто і одразу відправляти в морозилку. Обов’язково готуйте пасту з домашніх яєць — вони зроблять тісто сонячним, і неодмінно готуйте з дітьми — вони зроблять страву з любов’ю!

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