Салат «Цезар»: рецепт від Вадима Бжезинського (Пави)
25.09.2020
«Цезар» – всесвітньо відомий і всіма улюблений салат. Варіантів його приготування зараз існує дуже багато. Покроковим рецептом свого варіанту салату «Цезар» поділився переможець «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинський (Пава). Рецепт приготування – читайте в матеріалі.
Інгредієнти (на 2 порції):
- куряче філе – 200–250 г
- салат айсберг – 200–250 г
- в’ялені томати – 50 г
- сир пармезан – 20 г
- багет білий (для сухариків) – 1 шт.
- базилік (зелений) – 35 г
- цибуля кримська (фіолетовий) – 1 шт. (середній розмір)
- лимон – 0,5 шт.
- розмарин – 1 гілочка
- часник – 2 зубчики
- вино (біле сухе) – 50 г
- лохина (замінити можна виноградом киш-миш) – 30–35 г
- сіль, перець за смаком
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Інгредієнти для соусу: ⠀
- яєчний жовток – 2 шт.
- оливкова олія – 50–70 г
- французька гірчиця – 2 ч. л.
- лимон – 0,5 шт.
- цедра лимона (з цього ж лимона)
- консервований тунець (в олії) – 50 г
- оцет (виноградний) – 1 ч. л.
- сир пармезан – 20 г
- часник – 1 зубчик
Приготування салату:
- Розрізаємо вздовж філе (так швидше приготується).
- На розігріту сковороду наливаємо оливкову олію, обсмажуємо наше філе 2 хвилини з одного боку, додаємо розмарин і часник, обсмажуємо з іншого боку 1 хвилину і вливаємо вино.
- Випаровуємо алкоголь 1 хвилину, накриваємо кришкою і відставляємо. Тоді курка у нас виходить соковита і ароматна.
- На окремій сковороді сушимо сухарики з багета, скроплюємо оливковою олією, приправляємо перцем і часником.
- Салат айсберг рвемо довільно.
- В’ялені томати розрізаємо навпіл, додаємо цибулю (нарізану тонкими кільцями) і листя базиліка.
- Все перемішуємо і відставляємо.
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Приготування соусу:
- На паровій бані заварюємо жовтки, поступово вводимо оливкову олію, постійно помішуючи віночком, щоб жовтки не згорнулися. Консистенція повинна вийти як сметана 15%.
- Після чого додаємо тунець (процідити від масла), гірчицю, сік лимона, оцет, тертий пармезан, цедру лимона, часник, сіль, перець.
- Беремо наш салат, додаємо сухарики, курку, заправляємо соусом, зверху тертий пармезан і ягоди.
Смачного!
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