Полунично-яблучний зефір: рецепт від Катерини Пєскової
09.09.2020
Зефір не лише смачний, а й корисний, оскільки його готують з використанням фруктів і ягід. Своїм рецептом приготування полунично-яблучного зефіру поділилася фіналістка «МастерШеф. Професіонали» Катерина Пєскова. Покроковий рецепт читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- цукрова пудра – 250 г
- яєчний білок – 1 шт.
- пюре полуниці – 125 г
- пюре яблук – 125 г
- цукор – 440 г
- вода – 150 мл
- агар-агар – 8 г
Приготування:
- Чистимо яблука від шкірки і серцевини. Запікаємо їх в духовці або мікрохвильовій печі.
- Пробиваємо масу блендером до утворення однорідного пюре. Проціджуємо пюре через сито і відважуємо 125 г. Якщо яблучне пюре вийшло дуже рідким, його можна уварити, щоб зайва рідина випарувалась.
- Готуємо полуничне пюре. Свіжу або заморожену полуницю пробиваємо блендером. Потім через сито проціджуємо масу, щоб позбутися кісточок. Оскільки пюре виходить рідким, його потрібно трохи уварити в сотейнику. Буквально 5–10 хвилин потримати на слабкому вогні та помішувати, поки пюре не загусне.
- У чашу комбайна насипаємо просіяну цукрову пудру. Додаємо полуничне і яблучне пюре. Трохи перемішуємо масу на повільній швидкості і потім додаємо яєчний білок. Збиваємо інгредієнти до стійких піків.
- Воду і агар-агар ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Це дозволить переконатися в тому, що агар-агар спрацював. Потім відразу всипаємо весь цукор. Щоб нічого не прилипало до дна, сироп постійно помішуємо і доводимо до температури 110 градусів.
- Знімаємо сироп з вогню і чекаємо, коли він трохи охолоне і пропадуть перші великі бульбашки. Потім його можна додавати в нашу полунично-яблучну масу. Важливо лити сироп маленькою цівкою по стінці чаші, швидкість міксера – середня. Перемішуємо всі інгредієнти до однорідної консистенції.
- Агар-агар стабілізується за кімнатної температури. Тому поки зефір ще теплий (38–40 градусів), його потрібно відсадити – перекласти в кондитерський мішок і сформувати зефірки на пергаменті або силіконовому килимку.
- Ми залишаємо зефір за кімнатної температури і чекаємо 12 годин. Присипаємо зефір цукровою пудрою, акуратно відклеюємо половинки від килимка і склеюємо дві штучки схожого розміру. Отримані зефіркі знову злегка притрушуємо цукровою пудрою.
Смачного!
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