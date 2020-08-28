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Чизкейк «Нью-Йорк»: рецепт від Тетяни Литвинової

28.08.2020

Екс-суддя «МастерШеф» Тетяна Литвинова розповіла, як готувати ідеальний чизкейк «Нью-Йорк». Також Тетяна запропонувала оригінально прикрасити десерт свіжою лохиною та кандурином — кондитерським золотом.

чизкейк

Інгредієнти:

  • крем чіз (або сир 9-15%) — 900 г
  • цукор — 200 г
  • яйця — 5 шт.
  • борошно — 3 ст. л.
  • жирні вершки для збивання — 100 мл
  • лимонна цедра — 1 ст. л.
  • ванілін — 1 пакетик
  • галетне печиво (типу «Марія») — 280 г
  • цукор — 50 г
  • масло вершкове — 110 г

Інгредієнти для начинки:

  • сметана — 240 мл
  • цукор — 3 ст. л.
  • ванілін — 1/2 пакетика

Спосіб приготування:

  1. У чаші блендера подрібніть печиво, додайте цукор та розтоплене вершкове масло.
  2. Викладіть отриману масу в форму діаметром 23-24 см, застелену пергаментом, і розрівняйте. Поставте в холодильник на 30 хвилин.
  3. Якщо у вас крем чіз, то з’єднайте його за допомогою міксера з цукром і борошном, перемішуючи не більше двох хвилин. Якщо сир — використовуйте для цього фудпроцессор або блендер з чашею, поки не отримаєте однорідну масу без грудочок.
  4. Потім в отриману масу, продовжуючи перемішувати, додайте яйця по одному. Перемішуйте не більше 30 секунд. Потім додайте окремо збиті вершки і ваніль із цедрою. З’єднайте лопаткою до однорідності.
  5. Дістаньте нижній корж з холодильника і вилийте сирну масу зверху. Злегка постукайте формою по поверхні столу вгору-вниз, але не з боку в бік.
  6. Поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин, потім зменшіть температуру до 120 градусів та випікайте ще 60-90 хвилин.
  7. Сметану, цукор і ваніль з’єднайте і вилийте на приготований гарячий чізкейк. Поставте в духовку ще на 15 хвилин.
  8. Після того як дістанете з духовки, проведіть тильною стороною ножа між формою і чизкейком, доходячи до дна форми. Таким чином після охолодження він не потріскається по краях, а збереже ідеальну форму зверху.
  9. Прикрасьте чизкейк свіжою лохиною та присипте цукровою пудрою і кандурином (кондитерським золотом), а в нижній шар додайте хрусткі шоколадні кульки з рисового борошна.

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