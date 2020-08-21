«Цезар» – всесвітньо відомий і всіма улюблений салат. Варіантів його приготування зараз існує дуже багато. Покроковим рецептом свого варіанту салату «Цезар» поділився переможець «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинський (Пава). Рецепт приготування – читайте в матеріалі.



Інгредієнти (на 2 порції):

куряче філе – 200 – 250 г

200 250 г салат айсберг – 200 – 250 г

200 250 г в’ялені томати – 50 г

50 г сир пармезан – 20 г

20 г багет білий (для сухариків) – 1 шт.

1 шт. базилік (зелений) – 35 г

35 г цибуля кримська (фіолетовий) – 1 шт. (середній розмір)

1 шт. (середній розмір) лимон – 0,5 шт.

0,5 шт. розмарин – 1 гілочка

1 гілочка часник – 2 зубчики

2 зубчики вино (біле сухе) – 50 г

50 г лохина (замінити можна виноградом киш-миш) – 30 – 35 г

30 35 г сіль, перець за смаком

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Інгредієнти для соусу: ⠀

яєчний жовток – 2 шт.

2 шт. оливкова олія – ​50 – 70 г

​50 70 г французька гірчиця – 2 ч. л.

2 ч. л. лимон – 0,5 шт.

0,5 шт. цедра лимона (з цього ж лимона)

консервований тунець (в олії) – 50 г

50 г оцет (виноградний) – 1 ч. л.

1 ч. л. сир пармезан – 20 г

20 г часник – 1 зубчик

Приготування салату:

Розрізаємо вздовж філе (так швидше приготується). На розігріту сковороду наливаємо оливкову олію, обсмажуємо наше філе 2 хвилини з одного боку, додаємо розмарин і часник, обсмажуємо з іншого боку 1 хвилину і вливаємо вино. Випаровуємо алкоголь 1 хвилину, накриваємо кришкою і відставляємо. Тоді курка у нас виходить соковита і ароматна. На окремій сковороді сушимо сухарики з багета, скроплюємо оливковою олією, приправляємо перцем і часником. Салат айсберг рвемо довільно. В’ялені томати розрізаємо навпіл, додаємо цибулю (нарізану тонкими кільцями) і листя базиліка. Все перемішуємо і відставляємо.

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Приготування соусу:

На паровій бані заварюємо жовтки, поступово вводимо оливкову олію, постійно помішуючи віночком, щоб жовтки не згорнулися. Консистенція повинна вийти як сметана 15%. Після чого додаємо тунець (процідити від масла), гірчицю, сік лимона, оцет, тертий пармезан, цедру лимона, часник, сіль, перець. Беремо наш салат, додаємо сухарики, курку, заправляємо соусом, зверху тертий пармезан і ягоди.

Смачного!

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