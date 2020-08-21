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Паста із соусом болоньєзе: рецепт від Вадима Бжезинського (Пави)

21.08.2020

Паста болоньєзе – не єдиний варіант застосування знаменитого соусу. Ним же прошаровують, наприклад, лазанью, доповнюючи ніжним бешамелем. Своїм рецептом поділився переможець «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинський  (Пава). Як приготувати пасту із соусом болоньєзе? Покроковий рецепт приготування пасти з соусом болоньєзе, в’яленою журавлиною, горіхом, грецьким йогуртом і пармезаном читайте в матеріалі. 

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Інгредієнти:

  • паста (спагетті) – 400 г
  • в’ялена журавлина – 20 г
  • горіх (пекан) – 30 г
  • сир (пармезан) – 20 г
  • фарш (телятина) – 500 г
  • цибуля – 1 шт. (середня)
  • морква – 1 шт.
  • часник – 2 зубчик
  • базилік (сухий) – 1 ч. л.
  • орегано (сухий) – 1 ч. л.
  • чилі (сухий) – 0.5 ч. л.
  • томатна паста – 1 ст. л.
  • томати (пілаті) – 300–400 г (можна замінити на томатний сік)
  • оливкова олія – ​​50 мл
  • сіль, мелений перець за смаком

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Приготування:

  1. Готуємо соус. На сковороді обсмажуємо подрібнені цибулю та моркву 3 хвилини.
  2. Додаємо рублений часник. Потім викладаємо фарш, перемішуємо виделкою, щоб був однорідний, і обсмажуємо ще 5 хвилин.
  3. Потім додаємо томатну пасту, сік пілаті, базилік, орегано, чилі, перчимо і випаровуємо.
  4. Коли соус закипить, зменшуємо вогонь і готуємо під кришкою 10–15 хвилин.
  5. Поки соус готуватиметься, відварюємо пасту. У киплячу підсолену воду опускаємо спагетті, не ламаючи, і варимо 7–8 хвилин.
  6. Готову пасту викладаємо в сковороду із соусом, добре перемішуємо, щоб паста ввібрала всі аромати соусу.
  7. Викладаємо на тарілку, посипаємо в’яленою журавлиною, горішками, додаємо 3–4 ложки йогурту і посипаємо пармезаном.

Смачного!

Джерело: Instagram pava_vb

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