Паста болоньєзе – не єдиний варіант застосування знаменитого соусу. Ним же прошаровують, наприклад, лазанью, доповнюючи ніжним бешамелем. Своїм рецептом поділився переможець «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинський (Пава). Як приготувати пасту із соусом болоньєзе? Покроковий рецепт приготування пасти з соусом болоньєзе, в’яленою журавлиною, горіхом, грецьким йогуртом і пармезаном читайте в матеріалі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Інгредієнти:

паста (спагетті) – 400 г

в’ялена журавлина – 20 г

горіх (пекан) – 30 г

сир (пармезан) – 20 г

фарш (телятина) – 500 г

цибуля – 1 шт. (середня)

морква – 1 шт.

часник – 2 зубчик

базилік (сухий) – 1 ч. л.

орегано (сухий) – 1 ч. л.

чилі (сухий) – 0.5 ч. л.

томатна паста – 1 ст. л.

томати (пілаті) – 300–400 г (можна замінити на томатний сік)

оливкова олія – ​​50 мл

сіль, мелений перець за смаком

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Приготування:

Готуємо соус. На сковороді обсмажуємо подрібнені цибулю та моркву 3 хвилини. Додаємо рублений часник. Потім викладаємо фарш, перемішуємо виделкою, щоб був однорідний, і обсмажуємо ще 5 хвилин. Потім додаємо томатну пасту, сік пілаті, базилік, орегано, чилі, перчимо і випаровуємо. Коли соус закипить, зменшуємо вогонь і готуємо під кришкою 10–15 хвилин. Поки соус готуватиметься, відварюємо пасту. У киплячу підсолену воду опускаємо спагетті, не ламаючи, і варимо 7–8 хвилин. Готову пасту викладаємо в сковороду із соусом, добре перемішуємо, щоб паста ввібрала всі аромати соусу. Викладаємо на тарілку, посипаємо в’яленою журавлиною, горішками, додаємо 3–4 ложки йогурту і посипаємо пармезаном.

Смачного!

Джерело: Instagram – pava_vb

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