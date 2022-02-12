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Время встречать гостей – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 4 выпуск! На этой неделе блюда участников будут дегустировать не только судьи, но и приглашенные гости из Испании, Японии и Франции.

В первом конкурсе участники Мастер Шеф Битва сезонов будут готовить блюда, максимально приближенные к национальным кухням гостей. Задачу усложняет то, что в их распоряжении будут только традиционные украинские продукты! Если кому и по силам пройти такое испытание, то это лучшим участникам всех сезонов.

Во втором конкурсе 4 выпуска Мастер Шеф Битва сезонов капитанам придется бороться за каждого участника для своих команд. На этот раз не капитаны будут выбирать игроков, а сами кулинары будут решать, за чью команды они хотят играть и какие блюда хотят готовить. Какие еще сложности ждут участников в этом конкурсе? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 4 выпуск от 12.02.2022!

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