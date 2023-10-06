Мастер Шеф 12 сезон 7 выпуск от 07 октября 2023 — смотреть онлайн на СТБ

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В проекте Мастер Шеф 12 сезон 7 выпуск участники стали монополистами и обманщиками. Узнайте прямо сейчас, кто не выдержал все испытания и отправился домой!

В первом испытании 7 выпуска Мастер Шеф 12 сезон каждая команда стала монополистом в одной сфере. Но чтобы каждая команда смогла выполнить условия конкурса и приготовить три блюда, им нужно уметь договариваться между собой. Девайсы были только у одной команды, у другой – овощи и фрукты, у третьей – белковые продукты. В каждом раунде участники имели возможность договориться с противниками, чтобы получить необходимые продукты или предметы.

Во втором испытании участники почувствовали себя игроками в покер. Каждый участник получил уникальную возможность обмануть команду противника! Кому удалось это сделать? Смотрите в программе Мастер Шеф 12 сезон 7 выпуск от 07.10.2023.

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