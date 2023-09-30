Мастер Шеф 12 сезон 6 выпуск от 30 сентября 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 6 | 30.09.2023 | Сезон 12

Смотрите Мастер Шеф 12 сезон 6 выпуск от 30.09.2023 на СТБ! В этом выпуске вас ждет звездный кулинарный подкаст с Эктором Хименес-Браво, Ольгой Мартыновской и Владимиром Ярославским. Участники в течение часа слушали подкаст, записывали и параллельно готовили те блюда, о которых судьи упоминали в завуалированной форме.

Во втором испытании 6 выпуска Мастер Шеф 2023 кулинары столкнулись с самым страшным кошмаром всех участников кулинарного проекта – эстафетой. В этом конкурсе нужно готовить быстро и качественно, и успех команды зависит от всех участников. На этот раз судьи придумали для этого конкурса дополнительное усложнение – процессы между участниками распределяли капитаны команд противников. Кто покинул проект после этого выпуска? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 6 выпуск от 30.09.2023.

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