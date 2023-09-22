Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Юрик
Юрик
 Ігри Нескорених
Ігри Нескорених
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сериалы
Сериалы
 Україна має талант
Україна має талант
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
Все проекты
ua
МастерШеф
Смотрите также
Мастер Шеф 12 сезон 5 выпуск от 23 сентября 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 12 сезон. Выпуск 5 часть 1 от 23.09.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 5 выпуск от 23 сентября 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 12 сезон. Выпуск 5 часть 2 от 23.09.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 5 выпуск от 23 сентября 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 12 сезон. Выпуск 5 часть 3 от 23.09.2023
МастерШеф Выпуск 5 Мастер Шеф 12 сезон. Выпуск 5 от 23.09.2023
Выпуск 5 | 23.09.2023 | Сезон 12

Смотрите Мастер Шеф 12 сезон 5 выпуск! В этом выпуске участников ждали приятные сюрпризы – встреча с легендами проекта. Артем Кабулахин и Пава стали капитанами команд в первом испытании. Для участников это огромный шанс поработать с профессионалами. К тому же, сегодня у них почетная миссия – приготовить меню для работников Укрзалізниці. Оценят ли железнодорожники коллаборацию аматоров с профессионалами? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 5 выпуск.

Во втором испытании 5 выпуска Мастер Шеф 12 сезон 2023 участникам пришлось сделать поправку на тревоги – то, что мешает жить украинцам уже полтора года. Как только участники слышат звук сирены, они должны остановить все процессы и отправиться в укрытие на семь минут. А решают, когда именно объявить тревогу, участники команды-противника. Кому удалось приготовить самое вкусное блюдо, несмотря на тревоги? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 5 выпуск от 23.09.2023.

Смотрите онлайн Мастер Шеф 12 сезон 4 випуск від 16.09.2023

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить