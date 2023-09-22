Мастер Шеф 12 сезон 5 выпуск от 23 сентября 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 5 | 23.09.2023 | Сезон 12

Смотрите Мастер Шеф 12 сезон 5 выпуск! В этом выпуске участников ждали приятные сюрпризы – встреча с легендами проекта. Артем Кабулахин и Пава стали капитанами команд в первом испытании. Для участников это огромный шанс поработать с профессионалами. К тому же, сегодня у них почетная миссия – приготовить меню для работников Укрзалізниці. Оценят ли железнодорожники коллаборацию аматоров с профессионалами? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 5 выпуск.

Во втором испытании 5 выпуска Мастер Шеф 12 сезон 2023 участникам пришлось сделать поправку на тревоги – то, что мешает жить украинцам уже полтора года. Как только участники слышат звук сирены, они должны остановить все процессы и отправиться в укрытие на семь минут. А решают, когда именно объявить тревогу, участники команды-противника. Кому удалось приготовить самое вкусное блюдо, несмотря на тревоги? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 5 выпуск от 23.09.2023.

Смотрите онлайн Мастер Шеф 12 сезон 4 випуск від 16.09.2023