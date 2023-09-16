Мастер Шеф 12 сезон 4 выпуск от 16 сентября 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 4 | 16.09.2023 | Сезон 12

В проекте Мастер Шеф 12 сезон 4 выпуск от 16.09.2023 участники на шаг приблизятся к воплощению мечты. Они узнают, каково это – быть рестораторами. Они на своем примере убедятся, что даже демо-версия ресторана – это довольно сложно, а найти работу в хорошем заведении – это задача со звездочкой.

Капитаны в 4 выпуске Мастер Шеф примеряют на себя роль шефов, а остальные участники – роль поваров, которые устраиваются на работу. Каждый из них заполнит анонимную анкету с вопросами. Капитаны не будут знать, кого именно они берут в команду, пока не отберут участников по анкетам.

Во втором конкурсе участники проекта будут готовить украинские региональные блюда. Насколько хорошо кулинары знают украинскую кухню? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 4 выпуск.

Смотрите онлайн Мастер Шеф 12 сезон 3 випуск від 09.09.2023