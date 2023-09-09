Мастер Шеф 12 сезон 3 выпуск от 09 сентября 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 3 | 09.09.2023 | Сезон 12

Следите за борьбой увлеченных кулинаров в проекте Мастер Шеф 12 сезон 3 выпуск! В этом году собралась очень сильная двадцатка, поэтому судьи подготовили максимально сложные для любителей задания.

В первом испытании участники почувствовали себя детективами. Судьи оставили на поверхностях подсказки, по которым кулинары разгадывали, какие блюда они должны приготовить. Эктор Хименес-Браво проверил участников на знание латиноамериканской кухни, Ольга Мартыновская приготовила классический луковый суп, а Владимир Ярославский – классическое украинское блюдо.

Во втором испытании участники показали, насколько хорошо они знают классику, и насколько они могут быть внимательны. Кто покинул кулинарный проект на этом этапе? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 3 выпуск от 09.09.2023.

Смотрите онлайн Мастер Шеф 12 сезон 2 выпуск от 02.09.2023