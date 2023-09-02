Мастер Шеф 12 сезон 2 выпуск от 02 сентября 2023 — смотреть онлайн на СТБ

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Выпуск 2 | 02.09.2023 | Сезон 12

Начинается самая интересная часть – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 2 выпуск от 02.09.2023! Кастинги позади, участники все еще не знаю друг друга, но уже вступают в борьбу за место в двадцатке. В ход пошло все – от раскладов Таро до откровенного мошенничества.  Кто прошел важный этап и попал в двадцатку лучших кулинаров? Узнайте прямо сейчас!

За время существования кулинарное шоу Мастер Шеф 2023 установило для участников высокую планку и определенные стандарты, которых нужно придерживаться. В этом выпуске участники показывали, насколько хорошо они умеют учиться, готовить, дегустировать и договариваться с коллегами.

В первом испытании участники готовили сырники, во втором – традиционные украинские блюда, а в битве черных показали, насколько хорошо они освоили самые базовые кулинарные навыки. И это совсем не просто! Узнайте прямо сейчас, кто покинул проект, а кто попал в двадцатку. Смотрите Мастер Шеф 12 сезон 2 выпуск от 02.09.2023!

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