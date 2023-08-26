Мастер Шеф 12 сезон 1 выпуск от 26 августа 2023 — смотреть онлайн на СТБ

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Смотрите премьеру Мастер Шеф 12 сезон 1 выпуск на СТБ! Кастинг будет горячим, ведь большая часть участников уже понимают, насколько высокой стала планка проекта, который когда-то начинался как кулинарный конкурс для любителей. За 12 лет уровень участников настолько вырос, что они почти могут посоревноваться с профессионалами!

В 1 выпуске Мастер Шеф 12 сезон участники кормили судей переосмысленными азиатскими специалитетами, традиционными украинскими блюдами и изысканными десертами. География проекта расширилась еще больше – теперь конкурсанты приезжают не только со всех уголков Украины, но и из-за границы.

На кастингах вы услышите много личных историй участников проекта. Некоторые из них пережили оккупацию, кто-то занимался и занимается волонтерством, многие покинули родной дом. Но они продолжают заниматься тем, что приносит им удовольствие и смысл в жизни, – кулинарией.

Мастер Шеф — все выпуски

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