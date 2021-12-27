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Video: Премьера Мастер Шеф. Битва сезонов – смотрите в январе на СТБ

Смотрите Мастер Шеф. Битва сезонов с 28 августа на СТБ. Узнайте, что ждет зрителей в новом сезоне и какие яркие участники в битве сезонов сразятся за победу в Мастер Шеф
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Совсем скоро на телеканале СТБ состоится премьера легендарного шоу Мастер Шеф. Битва сезонов! На одной кухне соберутся участники, которых полюбила вся страна. Пава, Екатерина Великая, Витек, Наталья Петрик, Александр Цвигун и другие разожгут настоящую битву сезонов за кулинарное первенство! Не пропустите – смотрите Мастер Шеф. Битва сезонов в январе на СТБ.

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