Совсем скоро на телеканале СТБ состоится премьера легендарного шоу Мастер Шеф. Битва сезонов! На одной кухне соберутся участники, которых полюбила вся страна. Пава, Екатерина Великая, Витек, Наталья Петрик, Александр Цвигун и другие разожгут настоящую битву сезонов за кулинарное первенство! Не пропустите – смотрите Мастер Шеф. Битва сезонов в январе на СТБ.