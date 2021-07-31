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Video: Мастер Шеф. Селебрити. Выпуск 9. Часть 3 от 31.07.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф Селебрити 9 выпуск часть 3 от 31 июля 2021. Новый выпуск Мастер Шеф Celebrity выпуск 9 (эфир от 31.07.2021) на сайте СТБ
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В третьем конкурсе Мастер Шеф Селебрити 9 выпуск команды будут готовить печеночный торт. Jamala никогда не готовила такое блюдо, а Дмитрий Коляденко ест печенку не чаще раза в год. Смогут ли они сориентироваться и приготовить что-то настолько незнакомое?

Конечно же, не обойдется без усложнений! Обе команды ответят на вопросы о соперниках. За каждый правильный ответ они получат деньги в валюте проекта – в «шефах». На эти деньги звезды смогут купить усложнения для своих соперников. Амадор Лопес больше всего боится каски с укропом, ведь такая вещь точно испортит его модную прическу! Кому достанется стул, на котором придется сидеть в течение всего конкурса? А кому придется выпекать блины связанными руками? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Селебрити 9 выпуск онлайн!

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 9 выпуск от 31.07.2021

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