Во втором конкурсе 9 выпуска Мастер Шеф Селебрити собачники и кошатники узнают, кто из них лучше играет в крокодила! В этой игре важна артистичность, владение телом и мимикой. Именно этим может похвастаться дива Монро. Единственная сложность для нее – это не произнести ни слова за 20 минут.

А вот у Олега Кензова совсем небольшой кулинарный опыт, так что ему придется постараться, чтобы правильно изобразить все этапы приготовления куриного медальона со спаржей. Поймут ли его коллеги по команде? И кто лучше донесет рецепт блюда до своей команды без единого слова – Олег Кензов или дива Монро? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Селебрити 9 выпуск от 31.07.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 9 выпуск от 31.07.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 9 выпуск часть 3 от 31.07.2021