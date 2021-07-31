Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Мастер Шеф. Селебрити. Выпуск 9. Часть 2 от 31.07.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф Селебрити 9 выпуск часть 2 от 31 июля 2021. Новый выпуск Мастер Шеф Celebrity выпуск 9 (эфир от 31.07.2021) на сайте СТБ
Смотрите также
Выпуск 9 |Часть 1 |31.07.2021| CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебрити. Выпуск 9. Часть 1 от 31.07.2021...
Выпуск 9 |Часть 3 |31.07.2021| CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебрити. Выпуск 9. Часть 3 от 31.07.2021...
Выпуск 8 |Часть 1 |24.07.2021| CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебрити. Выпуск 8. Часть 1 от 24.07.2021...
Выпуск 8 |Часть 2 |24.07.2021| CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебрити. Выпуск 8. Часть 2 от 24.07.2021...
Выпуск 8 |Часть 3 |24.07.2021| CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебрити. Выпуск 8. Часть 3 от 24.07.2021...
Выпуск 7 |Часть 1 |17.07.2021| CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебрити. Выпуск 7. Часть 1 от 17.07.2021...
Выпуск 9 | 31.07.2021 | CELEBRITY

Во втором конкурсе 9 выпуска Мастер Шеф Селебрити собачники и кошатники узнают, кто из них лучше играет в крокодила! В этой игре важна артистичность, владение телом и мимикой. Именно этим может похвастаться дива Монро. Единственная сложность для нее – это не произнести ни слова за 20 минут.

А вот у Олега Кензова совсем небольшой кулинарный опыт, так что ему придется постараться, чтобы правильно изобразить все этапы приготовления куриного медальона со спаржей. Поймут ли его коллеги по команде? И кто лучше донесет рецепт блюда до своей команды без единого слова – Олег Кензов или дива Монро? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Селебрити 9 выпуск от 31.07.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 9 выпуск от 31.07.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 9 выпуск часть 3 от 31.07.2021

banijay logo

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить