В первом конкурсе Мастер Шеф Селебрити звезды будут кричать и нервничать! Один из участников команды должен угадать блюдо с закрытыми глазами и продиктовать остальным список ингредиентов, рецепт и подачу.

Амадор Лопес будет так громко кричать и переживать из-за того, что он не может угадать составляющие блюда, что его коллега по команде Монро захочет поменять игрока. Дмитрий Коляденко хорошо разбирается во вкусах, не боится страшных названий редких специй и легко оперирует кулинарными терминами. Но поможет ли это ему, когда на глазах будут непрозрачные черные очки? Кто сможет воспроизвести блюдо-оригинал по инструкциям товарища по команде и получить балл от судей? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Селебрити 9 выпуск онлайн!

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 9 выпуск от 31.07.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 9 выпуск часть 2 от 31.07.2021