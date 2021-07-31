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Video: Мастер Шеф. Селебрити. Выпуск 9. Часть 1 от 31.07.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф Селебрити 9 выпуск часть 1 от 31 июля 2021. Новый выпуск Мастер Шеф Celebrity выпуск 9 (эфир от 31.07.2021) на сайте СТБ
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В первом конкурсе Мастер Шеф Селебрити звезды будут кричать и нервничать! Один из участников команды должен угадать блюдо с закрытыми глазами и продиктовать остальным список ингредиентов, рецепт и подачу.

Амадор Лопес будет так громко кричать и переживать из-за того, что он не может угадать составляющие блюда, что его коллега по команде Монро захочет поменять игрока. Дмитрий Коляденко хорошо разбирается во вкусах, не боится страшных названий редких специй и легко оперирует кулинарными терминами. Но поможет ли это ему, когда на глазах будут непрозрачные черные очки? Кто сможет воспроизвести блюдо-оригинал по инструкциям товарища по команде и получить балл от судей? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Селебрити 9 выпуск онлайн!

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 9 выпуск от 31.07.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 9 выпуск часть 2 от 31.07.2021

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