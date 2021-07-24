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Video: Мастер Шеф. Селебрити. Выпуск 8. Часть 1 от 24.07.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф Селебрити 8 выпуск часть 1 от 24 июля 2021. Новый выпуск Мастер Шеф Celebrity выпуск 8 (эфир от 24.07.2021) на сайте СТБ
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Смотрите онлайн кулинарный проект Мастер Шеф. Селебріті 8 выпуск от 24.07.2021 на сайте СТБ. За главный атрибут победы в кулинарном поединке посоревнуются старая и молодая школы украинской эстрады. В команде синих поборются Дмитрий Каднай, Jerry Heil и Ivan Navi, а красную возглавят Наталья Могилевская, Павел Зибров и Олег Скрипка.

Первый конкурс в 8 выпуске Мастер Шеф. Селебрити 2021 погрузит артистов в атмосферу детства. Им предстоит сыграть в крокодила, чтобы объяснить своей команде, что и как они будут готовить. Помогут ли их артистичность и бурная фантазия показать блюдо своим приспешникам в кулинарном поединке и победить соперников?

Смотрите онлайн Мастер Шеф. Селебріті 8 выпуск от 24.07.2021 и станьте свидетелем этого зрелищного поединка!

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