Смотрите онлайн кулинарный проект Мастер Шеф. Селебріті 8 выпуск от 24.07.2021 на сайте СТБ. За главный атрибут победы в кулинарном поединке посоревнуются старая и молодая школы украинской эстрады. В команде синих поборются Дмитрий Каднай, Jerry Heil и Ivan Navi, а красную возглавят Наталья Могилевская, Павел Зибров и Олег Скрипка.

Первый конкурс в 8 выпуске Мастер Шеф. Селебрити 2021 погрузит артистов в атмосферу детства. Им предстоит сыграть в крокодила, чтобы объяснить своей команде, что и как они будут готовить. Помогут ли их артистичность и бурная фантазия показать блюдо своим приспешникам в кулинарном поединке и победить соперников?

Смотрите онлайн Мастер Шеф. Селебріті 8 выпуск от 24.07.2021 и станьте свидетелем этого зрелищного поединка!

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 8 выпуск от 24.07.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 8 выпуск часть 2 от 24.07.2021