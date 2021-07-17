Первый конкурс Мастер Шеф. Селебрити 1 сезон 7 выпуск покажется для танцовщиков достаточно простым. Если бы! Главный кулинарный проект страны не был бы таковым, если бы не мог удивлять своими сюрпризами!

Этапы приготовления румяного и аппетитного короля фастфуда окажутся еще тем испытанием для ловких повелителей танцевального паркета. А креативные осложнения помогут определить, кто из танцовщиков не только мастер на все ноги, но и руки! Чье блюдо окажется оружием массового поражения, а чей кулинарный шедевр буквально проглотит ведущий проекта? Узнайте ответ в 7 выпуске Мастер Шеф. Селебрити 2021.

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 7 выпуск от 17.07.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 7 выпуск часть 2 от 17.07.2021