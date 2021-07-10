Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Мастер Шеф. Селебрити. Выпуск 6. Часть 3 от 10.07.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф Селебрити 6 выпуск часть 3 от 10 июля 2021. Новый выпуск Мастер Шеф Celebrity выпуск 6 (эфир от 10.07.2021) на сайте СТБ
Смотрите также
Выпуск 6 |Часть 1 |10.07.2021| CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебрити. Выпуск 6. Часть 1 от 10.07.2021...
Выпуск 6 |Часть 2 |10.07.2021| CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебрити. Выпуск 6. Часть 2 от 10.07.2021...
Выпуск 5 |Часть 1 |03.07.2021| CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебрити. Выпуск 5. Часть 1 от 03.07.2021...
Выпуск 5 |Часть 2 |03.07.2021| CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебрити. Выпуск 5. Часть 2 от 03.07.2021...
Выпуск 5 |Часть 3 |03.07.2021| CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебрити. Выпуск 5. Часть 3 от 03.07.2021...
Выпуск 4 |Часть 1 |26.06.2021| CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебрити. Выпуск 4. Часть 1 от 26.06.2021...
Выпуск 6 | 10.07.2021 | CELEBRITY

Страсти накаляются в третьем конкурсе 6 выпуска Мастер Шеф Селебрити! Соперники не дадут друг другу ни единой поблажки. Как бы сильно жены не любили своих мужей, они не будут их поддерживать. И мужья точно не станут поддаваться своим вторым половинкам, ведь на кону стоит победа!

Судьи снова предоставят участникам право самостоятельно выбирать усложнения для соперников. Тоне Матвиенко придется готовить сидя в кресле, Сергей Бабкин попросит свою жену Снежану срочно убраться на рабочих поверхностях, а мужской команде придется угостить жен фруктовым салатом. Кто сможет преодолеть все препятствия и приготовить фаршированную рыбу? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Селебрити 6 выпуск онлайн.

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 6 выпуск от 10.07.2021

banijay logo

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить