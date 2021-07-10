Страсти накаляются в третьем конкурсе 6 выпуска Мастер Шеф Селебрити! Соперники не дадут друг другу ни единой поблажки. Как бы сильно жены не любили своих мужей, они не будут их поддерживать. И мужья точно не станут поддаваться своим вторым половинкам, ведь на кону стоит победа!

Судьи снова предоставят участникам право самостоятельно выбирать усложнения для соперников. Тоне Матвиенко придется готовить сидя в кресле, Сергей Бабкин попросит свою жену Снежану срочно убраться на рабочих поверхностях, а мужской команде придется угостить жен фруктовым салатом. Кто сможет преодолеть все препятствия и приготовить фаршированную рыбу? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Селебрити 6 выпуск онлайн.

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 6 выпуск от 10.07.2021