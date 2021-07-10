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Video: Мастер Шеф. Селебрити. Выпуск 6. Часть 2 от 10.07.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф Селебрити 6 выпуск часть 2 от 10 июля 2021. Новый выпуск Мастер Шеф Celebrity выпуск 6 (эфир от 10.07.2021) на сайте СТБ
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Во втором конкурсе Мастер Шеф Селебрити 6 выпуск участникам дадут полную свободу выбора – они могут приготовить все что захотят. Но сначала нужно раздобыть продукты! Участники сыграют в ассоциации. Эктор Хименес-Браво покажет командам карточки с изображениями, в которых зашифрованы те или иные продукты. Арсен Мирзоян покажет, как правильно играть в ассоциации!

Парни решат рискнуть и приготовить не одно блюдо, как нужно по условиям конкурса, а сразу три. Оценят ли их старания судьи? Или лучше все же не искушать судьбу и приготовить меньше, но идеально? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Селебрити 6 выпуск от 10.07.2021.

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 6 выпуск от 10.07.2021

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