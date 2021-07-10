В первом конкурсе 6 выпуска Мастер Шеф Селебрити соперники будут придумывать друг другу усложнения. Мужья и жены разбираются в слабостях своих вторых половинок очень хорошо, так что они прекрасно знают, кому дать палочку-лошадку, а кому – смешные очки, которые практически полностью закрывают глаза.

Обе команды будут готовить одно и то же блюдо – карри с курицей. Каждый участник займется одним этапом приготовления. Виталий Борисюк будет гордо носить флаг с эмблемой проекта, Ольга Сумская почувствует себя Золушкой, а у Сергея Бабкина в коллекции появятся еще одни очки. Смотрите прямо сейчас в 6 выпуске Мастер Шеф Селебрити!



Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 6 выпуск от 10.07.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 6 выпуск часть 2 от 10.07.2021