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Video: Мастер Шеф. Селебрити. Выпуск 6. Часть 1 от 10.07.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф Селебрити 6 выпуск часть 1 от 10 июля 2021. Новый выпуск Мастер Шеф Celebrity выпуск 6 (эфир от 10.07.2021) на сайте СТБ
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В первом конкурсе 6 выпуска Мастер Шеф Селебрити соперники будут придумывать друг другу усложнения. Мужья и жены разбираются в слабостях своих вторых половинок очень хорошо, так что они прекрасно знают, кому дать палочку-лошадку, а кому – смешные очки, которые практически полностью закрывают глаза.

Обе команды будут готовить одно и то же блюдо – карри с курицей. Каждый участник займется одним этапом приготовления. Виталий Борисюк будет гордо носить флаг с эмблемой проекта, Ольга Сумская почувствует себя Золушкой, а у Сергея Бабкина в коллекции появятся еще одни очки. Смотрите прямо сейчас в 6 выпуске Мастер Шеф Селебрити!
 

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 6 выпуск от 10.07.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 6 выпуск часть 2 от 10.07.2021

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