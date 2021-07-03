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Video: Мастер Шеф. Селебрити. Выпуск 5. Часть 3 от 03.07.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф Селебрити 5 выпуск часть 3 от 03 июля 2021. Новый выпуск Мастер Шеф Celebrity выпуск 5 (эфир от 03.07.2021) на сайте СТБ
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В завершающем конкурсе 5 выпуска Мастер Шеф Селебрити команды будут готовить венский шницель и картофельное пюре. Кому-то достанется комплект новенькой посуды, а кому-то – ведро вместо кастрюли и бритва вместо овощечистки!

Чтобы получить комплект хорошей посуды, участникам нужно ответить на вопросы о соперниках. Чем увлекается Алексей Суровцев? Кто из парней хотел стать пилотом? И что обустроил на крыше своего дома Павел Вишняков?

Узнайте прямо сейчас, можно ли сварить картофель в ведре на индукционной плите, и кто же все-таки готовит лучше, лысые или бородачи? Смотрите в программе Мастер Шеф Селебрити 5 выпуск от 03.07.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 5 выпуск от 03.07.2021

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