Во втором конкурсе 5 выпуска Мастер Шеф Селебрити участники сыграют в крокодила. Виталий Козловский сразу же обрадуется, ведь это его любимая игра. Певец добровольно вызовется показывать рецепт товарищам по команде. Не пожалеет ли он об этом, когда узнает, что им нужно приготовить тартар из лосося?

От команды лысых выступит Павел Вишняков, ведь он актер и владеет многими профессиональными приемами и навыками. Но помогут ли ему эти знания, когда он окажется в очерченном прямоугольнике посреди кухни? Ведь сегодня актеру нужно показать не страсть и не ненависть, а сморреброд с селедкой… Смотрите в программе Мастер Шеф Селебрити 5 выпуск, получилось ли у него это сделать.

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 5 выпуск от 03.07.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 5 выпуск часть 3 от 03.07.2021