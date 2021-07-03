Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Мастер Шеф. Селебрити. Выпуск 5. Часть 1 от 03.07.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф Селебрити 5 выпуск часть 1 от 03 июля 2021. Новый выпуск Мастер Шеф Celebrity выпуск 5 (эфир от 03.07.2021) на сайте СТБ
Смотрите также
Выпуск 5 |Часть 2 |03.07.2021| CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебрити. Выпуск 5. Часть 2 от 03.07.2021...
Выпуск 5 |Часть 3 |03.07.2021| CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебрити. Выпуск 5. Часть 3 от 03.07.2021...
Выпуск 4 |Часть 1 |26.06.2021| CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебрити. Выпуск 4. Часть 1 от 26.06.2021...
Выпуск 4 |Часть 2 |26.06.2021| CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебрити. Выпуск 4. Часть 2 от 26.06.2021...
Выпуск 4 |Часть 3 |26.06.2021| CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебрити. Выпуск 4. Часть 3 от 26.06.2021...
Выпуск 3 |Часть 1 |19.06.2021| Мастер Шеф. CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебрити. Выпуск 3. Часть 1 от 19.06.2021...
Выпуск 5 | 03.07.2021 | CELEBRITY

В первом конкурсе Мастер Шеф Селебрити 5 выпуск мужчины почувствуют, что такое быть на коне в прямом смысле этого слова!

Кулинарная эстафета совсем не похожа на обычную, ведь тут не обязательно бегать, но нужно быстро и хорошо готовить, несмотря на все препятствия. На первом этапе участники будут «скакать» верхом на палочках, на втором – жарить бекон при помощи утюжков для волос, а третий станет разрывом шаблона для всех! Командам нужно приготовить донер с курицей, преодолев все эти препятствия. Чья шаурма окажется самой вкусной и сочной? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Селебрити 5 выпуск онлайн. 

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 5 выпуск от 03.07.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 5 выпуск часть 2 от 03.07.2021

banijay logo

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить