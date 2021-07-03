В первом конкурсе Мастер Шеф Селебрити 5 выпуск мужчины почувствуют, что такое быть на коне в прямом смысле этого слова!

Кулинарная эстафета совсем не похожа на обычную, ведь тут не обязательно бегать, но нужно быстро и хорошо готовить, несмотря на все препятствия. На первом этапе участники будут «скакать» верхом на палочках, на втором – жарить бекон при помощи утюжков для волос, а третий станет разрывом шаблона для всех! Командам нужно приготовить донер с курицей, преодолев все эти препятствия. Чья шаурма окажется самой вкусной и сочной? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Селебрити 5 выпуск онлайн.

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 5 выпуск от 03.07.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 5 выпуск часть 2 от 03.07.2021