В 4 выпуске Мастер Шеф Селебрити черноволосые и белокурые хозяюшки покажут, как они готовят фаршированные перцы. По условиям третьего конкурса одной команде достанется комплект профессиональной посуды, а второй – перочинный ножик, самодельная терка и нелепая сковородка. Чтобы получить желанный комплект хорошей посуды, участницы будут отвечать на вопросы о соперницах. Сколько мужей было у Надежды Матвеевой? Какая фамилия была раньше у Светланы Вольновой? Узнайте прямо сейчас!

К фаршированным перцам участницы также будут готовить соус бешамель, причем у одной из команд будет только дырявый сотейник. Кто приготовит самые вкусные перцы? И что важнее – кухонная утварь или умения кулинара? Смотрите в программе Мастер Шеф. Селебрити выпуск 4 онлайн.

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 4 выпуск от 26.06.2021