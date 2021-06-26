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Video: Мастер Шеф. Селебрити. Выпуск 4. Часть 3 от 26.06.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф Селебрити 4 выпуск часть 3 от 26 июня 2021. Новый выпуск Мастер Шеф Celebrity выпуск 4 (эфир от 26.06.2021) на сайте СТБ
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В 4 выпуске Мастер Шеф Селебрити черноволосые и белокурые хозяюшки покажут, как они готовят фаршированные перцы. По условиям третьего конкурса одной команде достанется комплект профессиональной посуды, а второй – перочинный ножик, самодельная терка и нелепая сковородка. Чтобы получить желанный комплект хорошей посуды, участницы будут отвечать на вопросы о соперницах. Сколько мужей было у Надежды Матвеевой? Какая фамилия была раньше у Светланы Вольновой? Узнайте прямо сейчас!

К фаршированным перцам участницы также будут готовить соус бешамель, причем у одной из команд будет только дырявый сотейник. Кто приготовит самые вкусные перцы? И что важнее – кухонная утварь или умения кулинара? Смотрите в программе Мастер Шеф. Селебрити выпуск 4 онлайн.

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 4 выпуск от 26.06.2021

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