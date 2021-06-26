Во втором конкурсе в Мастер Шеф Селебрити выпуск 4 блондинки и брюнетки сыграют в кулинарного крокодила. Елена Шоптенко будет показывать рецепт команде красных, а Александра Зарицкая – команде синих.

Блондинки приготовят панкейки с яблоком, виноградом и финиковым соусом. Самым сложным для Елены окажется показать финики. Справится ли она с этой задачей?

Александра Зарицкая будет показывать своей команде рецепт креветок в кокосово-томатном соусе. В этом блюде много экзотических специй, и каждую их них нужно показать без слов. Получится ли у брюнеток приготовить блюдо, которое понравится судьям? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Селебрити 4 выпуск онлайн.

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 4 выпуск от 26.06.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 4 выпуск часть 3 от 26.06.2021