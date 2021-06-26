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Video: Мастер Шеф. Селебрити. Выпуск 4. Часть 1 от 26.06.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф Селебрити 4 выпуск часть 1 от 26 июня 2021. Новый выпуск Мастер Шеф Celebrity выпуск 4 (эфир от 26.06.2021) на сайте СТБ
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В первом конкурсе Мастер Шеф Селебрити участницы будут готовить вареники с картошкой и грибным соусом. И, хотя все любят это традиционное украинское блюдо, мало кто сталкивался с его приготовлением самостоятельно! Плюс, как обычно, в кулинарном шоу, участниц ждут усложнения на каждом этапе готовки.

Сначала девушки будут готовить тесто. На руки им навесят по комплекту подарочных пакетов, что значительно затруднит процесс замешивания. Дальше – еще интереснее, ведь картошку для начинки нужно будет выбрать из оливье!

Кто сможет приготовить вкусные вареники, несмотря на все препятствия? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Селебрити 4 выпуск от 26.06.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 4 выпуск от 26.06.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 4 выпуск часть 2 от 26.06.2021

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