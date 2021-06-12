Смотрите онлайн кулинарный проект Мастер Шеф. CELEBRITY 2 выпуск от 12.06.2021 на сайте СТБ. Финальное испытание позволит представителям определенного цеха доказать свой профессионализм, а также завоевать ничью команде, которая отстала от команды-лидера!

Во 2 выпуске Мастер Шеф. Селебрити участникам удалось узнать друг о друге еще больше, а также насолить оппонентам с помощью игры «Было/не было». За каждый правильный ответ им выпадал шанс ухудшить положение конкурентов благодаря интересным наказаниям.

Кто весь конкурс пробыл в костюме огромной кукурузы? А кто с помощью наказаний воплотил свое давнее эротическое желание? Смотрите Мастер Шеф. CELEBRITY 2 выпуск от 12.06.2021 и узнайте об этом прямо сейчас!

Смотреть онлайн Мастер Шеф. Селебрити 2 выпуск от 12.06.2021