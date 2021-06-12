Чтобы жизнь не казалась медом, судьи Мастер Шеф. CELEBRITY 2 выпуск от 12.06.2021 подготовили для участников двух команд испытание и тест на выносливость комнатой страха.

В этом месте побывал не один участник, но, кажется, навсегда запомнил жуткие ощущения, которые ему пришлось пережить в комнате из фильма ужасов. Во 2 выпуске Мастер Шеф. Селебрити 2021 преодолеть свой страх решила Екатерина Пескова, которая боялась темного помещения больше всего. Девушка решилась отправиться прямо в место своих кошмаров, чтобы добыть шесть продуктов для будущего десерта, с которым ее команда должна была получить безоговорочную победу.

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Смотреть онлайн Мастер Шеф. Селебрити 2 выпуск от 12.06.2021

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