Первое испытание проекта Мастер Шеф. CELEBRITY 2 выпуск от 12.06.2021 поможет участниками перевоплотиться в добытчиков премиальных продуктов для своей команды. Ну или же не слишком премиальных…

В поединке сойдутся участники из команды мясников и кондитеров. Оппонентам придется испытать себя в своей или же стихии конкурента. За успешное выполнение задания победитель во 2 выпуске Мастер Шеф. Селебрити 2021 получит продукт высшего качества или страшный сон каждого кулинара!

Целая свекла или ее кубики в винегрете? Нежный сыр филадельфия или его остатки в рыбном ролле? Качественный бельгийский шоколад или его кусочки в запеченном печенье? И самое главное: как из этих ингредиентов можно приготовить полноценное блюдо? Смотрите онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 2 выпуск от 12.06.2021 и узнайте ответы на эти вопросы.



Смотреть онлайн Мастер Шеф. Селебрити 2 выпуск от 12.06.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф Селебрити 2 выпуск часть 2 от 12.06.2021