В последнем испытании 12 выпуска Мастер Шеф Селебрити команды готовят излюбленное блюдо вечерних посиделок за просмотром кино – куриные крылышки в кисло-сладком соусе! Кто победит в финальной битве и заберет домой серебряную сковородку? Узнайте прямо сейчас!

Традиционно участники команд будут отвечать на вопросы о соперниках. Хотели узнать, какая часть тела Александра Эллерта нравится Ксении Мишиной больше всего? И что такое «Ксения в кляре»? Сегодня среди усложнений вы увидите признание в любви, по условиям которого участник должен бросить все свои дела и пойти признаваться в чувствах своей второй половинке. Привнесет ли это немножко романтики в жаркое противостояние? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Селебрити 12 выпуск онлайн.

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 12 выпуск от 21.08.2021