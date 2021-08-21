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Video: Мастер Шеф. Селебрити. Выпуск 12. Часть 3 от 21.08.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф Селебрити 12 выпуск часть 3 от 21 августа 2021. Новый выпуск Мастер Шеф Celebrity выпуск 12 (эфир от 21.08.2021) на сайте СТБ
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Выпуск 12 | 21.08.2021 | CELEBRITY

В последнем испытании 12 выпуска Мастер Шеф Селебрити команды готовят излюбленное блюдо вечерних посиделок за просмотром кино – куриные крылышки в кисло-сладком соусе! Кто победит в финальной битве и заберет домой серебряную сковородку? Узнайте прямо сейчас!

Традиционно участники команд будут отвечать на вопросы о соперниках. Хотели узнать, какая часть тела Александра Эллерта нравится Ксении Мишиной больше всего? И что такое «Ксения в кляре»? Сегодня среди усложнений вы увидите признание в любви, по условиям которого участник должен бросить все свои дела и пойти признаваться в чувствах своей второй половинке. Привнесет ли это немножко романтики в жаркое противостояние? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Селебрити 12 выпуск онлайн.

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 12 выпуск от 21.08.2021

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