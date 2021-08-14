В третьем конкурсе 11 выпуска Мастер Шеф Селебрити звезды готовят окрошку на квасе. Здесь нет места вечному спору, что должно быть в летнем холодном супе, квас или кефир. На этот раз участникам предстоит придерживаться определенного рецепта.

Окрошка в задании не обычная, а авторская. Участникам нужно приготовить суп по типу традиционного австралийского блюда «поплавок». Особенность такого блюда заключается в том, что твердая и жидкая составляющие могут естся как вместе, так и раздельно. Кто приготовит самую вкусную окрошку? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Селебрити 11 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 11 выпуск от 14.08.2021