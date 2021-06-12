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Video: Мастер Шеф. Селебрити. Выпуск 1. Часть 3 от 12.06.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф Селебрити 1 выпуск часть 3 от 12 июня 2021. Новый выпуск Мастер Шеф Celebrity выпуск 1 (эфир от 12.06.2021) на сайте СТБ
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В третьем конкурсе Мастер Шеф CELEBRITY 1 выпуск участницы будут готовить борщ. Для начала между ними разыграют два комплекта посуды – один профессиональный, а другой бракованный. Но самая большая сложность окажется вовсе не в посуде! Трем хозяйкам на одной кухне может быть ой как не легко договориться насчет того, какой готовить борщ. У каждой есть свое видение того, как должен выглядеть идеальный традиционный украинский суп. Смогут ли такие разные женщины найти общий язык и приготовить такой борщ, который понравится судьям? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Селебрити 1 сезон 1 выпуск онлайн!

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 1 выпуск от 12.06.2021

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