Во втором конкурсе 1 выпуска Мастер Шеф Селебрити звезды будут играть в кулинарного крокодила. TAYANNA и Даша Астафьева будут показывать своим командам рецепты жестами. И это окажется ой как не просто! Как показать капусту бок-чой, если никто не знает, что это такое? И как показать жестами имбирь, рисовый уксус и кукурузный крахмал? Смотрите онлайн в 1 выпуске Мастер Шеф Селебрити, как звезды выкручивались, чтобы выполнить это задание.

Однако разгадать рецепт – это только половина задания. Нужно еще приготовить так вкусно, чтобы понравилось даже Эктору Хименес-Браво. Какой команде удастся угодить судье? Смотрите в программе Мастер Шеф Селебрити 1 сезон 1 выпуск онлайн!

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 1 выпуск от 12.06.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 1 выпуск часть 3 от 12.06.2021