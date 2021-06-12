В 1 выпуске Мастер Шеф Селебрити обе команды звезд будут готовить ризотто с грибами в три этапа. Сначала блондинки и брюнетки выберут по одной участнице, которая примеряет на себя образ Золушки и будет перебирать крупы вручную. Остальные две приготовят из выбранного риса ризотто, причем бульон придется вливать не половником, а из трубочки!

Звезды в 1 выпуске Мастер Шеф Селебрити даже подачу блюд превратят в шоу! Не пропустите зажигательный танец от Ольги Поляковой, Алины Гросу и TAYANNA и горячие поцелуи от Надежды Мейхер, Даши Астафьевой и Оли Цибульской. Смотрите онлайн в проекте Мастер Шеф Селебрити 1 выпуск онлайн!

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 1 выпуск от 12.06.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 1 выпуск часть 2 от 12.06.2021