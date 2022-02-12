Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Мастер Шеф. Битва сезонов. Выпуск 4. Часть 3 от 12.02.2022

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 4 выпуск часть 3 от 12 февраля 2022. Новый выпуск Мастер Шеф Битва сезонов 4 (эфир от 12.02.2022) на сайте СТБ
Смотрите также
Выпуск 4 |Часть 1 |12.02.2022| Битва сезонов
Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 4. Часть 1 от 12.02.2022...
Выпуск 4 |Часть 2 |12.02.2022| Битва сезонов
Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 4. Часть 2 от 12.02.2022...
Выпуск 3 |Часть 1 |05.02.2022| Битва сезонов
Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 3. Часть 1 от 05.02.2022...
Выпуск 3 |Часть 2 |05.02.2022| Битва сезонов
Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 3. Часть 2 от 05.02.2022...
Выпуск 3 |Часть 3 |05.02.2022| Битва сезонов
Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 3. Часть 3 от 05.02.2022...
Выпуск 2 |29.01.2022| Битва сезонов
Мастер Шеф. Битва сезонов. Выпуск 2. Часть 1 от 29.01.2022...
Выпуск 4 | 12.02.2022 | Битва сезонов

Битва черных в шоу Мастер Шеф Битва сезонов 4 выпуск покажет, что из кандидатов на вылет – самый эрудированный. На столах их ждут 30 коробок-загадок с разными ингредиентами. Чтобы получить продукты для нужного блюда, участникам для начала нужно будет ответить на вопросы судей. Правильный ответ – это и есть название продукта, нужного для приготовления того или иного блюда.

В 4 выпуске Мастер Шеф Битва сезонов вы узнаете, кто хорошо помнит детские мультики, кто чуть-чуть разбирается в немецком, истории и других предметах. Но кулинарная викторина – это только начало. После этого все еще нужно приготовить блюда ресторанного уровня из полученных продуктов. Кто не справится с этой задачей и покинет проект на этой неделе? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 4 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 4 выпуск от 12.02.2022

banijay logo

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить