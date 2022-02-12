Второе испытание Мастер Шеф Битва сезонов 4 выпуск испытает капитанов на прочность. Ими станут победители предыдущих сезонов – Павел Серветник, Анастасия Кобыляцкая, Яна Балог и Пава. Каждому из них нужно придумать меню из трех любых блюд, в составе которых обязательно нужно использовать сало, артишок, шоколад, барабульку, шиповник и кильку в томате. Задание кажется невыполнимым! У них будет всего лишь десять минут, чтобы придумать свое меню и презентовать его остальным участникам. После этого кулинары сами решат, к кому из капитанов они хотят пойти. В 4 выпуске Мастер Шеф Битва сезонов команду можно поменять, что делает конкурс еще более интересным.

Во втором этапе конкурса список обязательных ингредиентов будет еще более сложным! Как приготовить что-то ресторанного уровня из кишок, тушенки, устрицы, кефира и других необычных продуктов? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 4 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 4 выпуск от 12.02.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 4 выпуск часть 3 от 12.02.2022