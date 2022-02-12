В первом испытании Мастер Шеф Битва сезонов 4 выпуск капитанами будут легенды проекта – Александр Цвигун, Павел Серветник и Александр Белодед. Кто из этих сильных кулинаров сможет привести свою команду к победе? Узнайте прямо сейчас!

В распоряжении команд будет фуд-горка с продуктами традиционной украинской кухни. А готовить им придется блюда Испании, Японии и Франции, ведь именно из этих стран приехали гости в 4 выпуске Мастер Шеф Битва сезонов 2022. Задача кулинаров – максимально приблизиться к традиционным вкусам жителей этих стран, используя исключительно украинские продукты. Получится ли у них накормить японца речной рыбой, дать испанцу нужный уровень остроты и удивить француженку десертами? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов выпуск 4.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 4 выпуск от 12.02.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 4 выпуск часть 2 от 12.02.2022