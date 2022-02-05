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Video: Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 3. Часть 3 от 05.02.2022

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 3 выпуск часть 3 от 5 февраля 2022. Новый выпуск Мастер Шеф Битва сезонов 3 (эфир от 05.02.2022) на сайте СТБ
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Битва черных в программе Мастер Шеф Битва сезонов 3 выпуск будет жаркой! Во-первых, за место в проекте будут сражаться сразу 9 кандидатов на вылет. Во-вторых, их судьба будет в том числе зависеть от более удачливых коллег на балконе! А еще – от умения играть в детскую игру «Крокодил».

В 3 выпуске Мастер Шеф Битва сезонов каждого из черных фартуков будет ждать карточка с названием блюда и ингредиентами. Им нужно будет без слов показать каждый продукт. Если белые в течение минуты угадают ингредиент, участник сможет его получить. Если же нет – ему достанется последний названый продукт, даже если он совершенно не подходит для блюда. Кто же окажется мастером Крокодила? Смотрите в проекте Мастер Шеф Битва сезонов 3 выпуск от 05.02.2022.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 3 выпуск от 05.02.2022

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